二刀流の活躍で、ドジャースのワールドシリーズ連覇や自身4度目のMVPなど、2025年も輝かしい成績を残した大谷翔平。【写真】2026年2月に発売される大谷翔平＆デコピンの絵本絵本の収益を寄付2025年12月19日、愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本『デコピンのとくべつないちにち』（ポプラ社）が2026年2月に発売されることがわかった。「大谷選手と、投資家で野球ファンのマイケル・ブランク氏が共同著者として書き下ろした絵本で