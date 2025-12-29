「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）出場選手の試合前インタビューが２９日、都内で行われ、篠塚辰樹（２７）＝ＭＡＳＴＥＲＢＲＩＤＧＥ／剛毅會＝が必勝を誓った。ＭＭＡルール（５分３Ｒ、５７・０キロ）で冨澤大智（フリー）と激突する。サングラス姿の篠塚は「やることやってきたので。体重だけですね」と少しかすれ声で減量の苦労を感じさせた。冨澤に対しては「前より打撃が落ち