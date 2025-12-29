＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール初出場の7人組女性アイドルグループ、FRUITS ZIPPERは大舞台でも“KAWAII”を発信する。本番では代表曲「わたしの一番かわいいところ」を披露する。真中まな（26）は「2025年の頭からRoad to紅白という目標を掲げて参りましたので、1年の努力が実を結んだなと思います。ファンの方の思いも背負って、（後輩の）CANDY TUNEも1曲目で登場するので、KAWAII LAB．の華やかさを年