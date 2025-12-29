NHK大河「べらぼう」が全48話で完結した。歴史評論家の香原斗志さんは「最終回付近の大胆な展開を除けば、歴史ドラマとして非常に優秀だった。特に吉原の描き方は、美しさも怖ろしさも強烈に伝えてくれた」という――。写真＝iStock.com／mizoula※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mizoula■「べらぼう」は「歴史ドラマ」としても優秀だったNHK大河ドラマは、一般に「歴史ドラマ」と認識されている。その証拠に、脚本の段