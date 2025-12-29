【モデルプレス＝2025/12/29】芸能事務所アミューズ所属の俳優によるファン感謝祭「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」が2025年12月27日、28日に神奈川県・パシフィコ横浜国立大ホールにて開催。全3公演を行い、すべて生配信され、最終公演は全国の映画館でのライブ・ビューイングも実施。今回で20周年を迎え、あわせて1度幕を下ろすことになる集大成の瞬間を多くのファンが見届けた。【写真】20