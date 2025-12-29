大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。佐藤良成と佐野遊穂による夫婦デュオ「ハンバートハンバート」は初出場。放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（高石あかり主演）の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う。