『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。今回はサムが1969年アルファロメオ・スパイダーのボディのレストアの進展をご報告。【画像】2年におよぶボディの修復がついに完了したアルファロメオ・スパイダー（写真4点）ケント州のターナー・クラシックス社のチームによる忍耐強い取り組みが、ついに形になった。2年におよぶ切断、溶接、成形の作業を経て、かつて傷んでボロボロだった私の1969年スパイダー・ヴェローチェの金属製ボ