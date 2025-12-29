約７年ぶりに俳優復帰を果たした俳優の新井浩文が２９日、「謝罪」というタイトルで公演の写真とともにｎｏｔｅを更新。復帰から一夜明けた現在の心境を明かした。新井は、２８日に赤堀雅秋の一人舞台「日本対俺２」にゲスト出演。会場の外には、新井の姿を一目見ようとファンと思われる人々や報道陣も集まったが、新井が姿を見せることはなかった。マスコミへの対応について「表に出る仕事をするなら、マスコミに取り上げられ