南仏プロバンスの自然が息づくアロマケアブランド「パニエデサンス」から、五感を満たす新作フレグランスセットが登場します。12月3日に発売された「オードトワレディスカバリーセット」は、プロバンスを象徴する5つの花々の香りを贅沢に詰め込んだ特別なセット。なかでも日本未発売のアイリスは、このセットだけで体験できるレアなフレグランスです。美しいボックス入りで、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりなア