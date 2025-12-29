私はナツミ。旦那のコウスケと、3人の子どもたちと暮らしています。結婚当初はなかなか子宝に恵まれず、ようやく授かった長女のアリサは、可愛くて仕方がありませんでした。その後、さらに2人の子ども（ノノカ・スズカ）にも恵まれ、わが家はにぎやかになっていきました。私たち夫婦にまだ子どもがいなかった頃から、コウスケの姉である義姉・ノゾミさんの子どもたちには、入学や誕生日など、節目ごとにお祝いを渡してきました。と