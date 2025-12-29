白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】櫻井心那さんが振り袖に着替えました■CAT Ladies（8月22〜24日、神奈川県・大箱根カントリークラブ、優勝：櫻井心那）初日から首位を守り続けた櫻井心那は、最終日を「72」でまとめ、トータル9アンダーで逃げ切った。2023年に4勝を挙げて一気にブレークして以来、2年ぶりとなるツアー5勝目だった。優勝が