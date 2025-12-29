年内最後となる28日付けの男子世界ランキングが発表された。〈連続写真〉AI分析で分かった！松山英樹、高精度アイアンの秘密日本勢最上位の松山英樹は17位をキープ。2番手は95位の中島啓太で、以下、比嘉一貴（111位）、金谷拓実（116位）、久常涼（127位）、平田憲聖（153位）、金子駆大（171位）と続いていく。1位はスコッティ・シェフラー（米国）で変わらず。2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のトミー・フリ