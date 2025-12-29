「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（２９日、東京・ＮＨＫホール）２年連続出場の女性５人組・ＩＬＬＩＴは、ＭＯＫＡ（２１）は「出場２日目ということでほんとうに光栄です」と感激。昨年と比べて紅白の雰囲気にも慣れた様子で「さっきもこの会場に来た時に懐かしい感じがした」と笑顔を浮かべ、ＩＲＯＨＡ（１７）は「去年から成長した姿をお見せしたいと思っています」と大舞台に気合を入れた。ＩＲＯＨＡは毎年恒例となっ