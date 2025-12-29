東京都の小池都知事が、改めて江戸文化の世界遺産登録への意欲を示しました。小池知事は、25日に行われたFNNの単独インタビューで、「江戸の文化は、浮世絵、循環型経済、船が経済の物流を担っていたとか、いろんな点で世界遺産に登録されてもちっとも見劣りがしない。むしろ驚きの文明や文化があふれています」と述べ、江戸文化の世界遺産登録への意欲を示しました。2026年3月には、「江戸東京博物館」がリニューアルオープンしま