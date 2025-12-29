31日に放送されるテレビ朝日『ザワつく! 大晦日豪華俳優陣が参戦! ドラマもやって大騒ぎSP』『ザワつく! 音楽会高嶋ちさ子LIVE2025年越しSP』(17:00〜25:00)に出演する、長嶋一茂・石原良純・高嶋ちさ子・高橋茂雄(サバンナ)が、今年の漢字を発表した。『ザワつく! 大晦日豪華俳優陣が参戦! ドラマもやって大騒ぎSP』より ＝テレビ朝日提供○長嶋一茂・石原良純・高嶋ちさ子・高橋茂雄(サバンナ)インタビュー――2025年も