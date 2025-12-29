俳優の美絽が主演を務める、映画『白の花実』(公開中)のメイキング写真&映像が、公開された。『白の花実』周囲とのコミュニケーションが苦手な杏菜(美絽)が、新たな転校先で出会った美しく完璧な少女・莉花(蒼戸虹子)の死を通して、自分と向き合っていく姿を描いた同作。自ら命を絶った莉花が残した一冊の日記から現れた“鬼火”が杏菜の心に入り込み、莉花の魂が乗り移った杏菜は予想もつかない行動へと踏み出していく。莉花