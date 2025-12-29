ゴルフダイジェスト・オンラインはこのほど、ゴルフスタイル(習慣)に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年9月30日〜10月6日、ゴルファー5,364人を対象にインターネットで行われた。○ラウンドデビューの中央値は「26歳」初めてラウンドをした年齢初めてラウンドした年齢の中央値は全体で26歳となった。最も高齢の戦前・戦中生まれ世代(1926年〜1946年生まれ)で30歳、最も若いゆとり世代(1987年〜1996年生まれ)で27