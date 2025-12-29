【その他の画像・動画等を元記事で観る】TK from 凛として時雨が、来年2026年にソロデビュー15周年を記念して、12月27日に日本武道館公演を行うことが発表された。ソロ活動としては初の日本武道館公演の開催。official fan club「kalappo Lab.」会員に向けてのチケット先行抽選販売もスタートしている。さらに、今年7月に1,000枚限定でリリースされ、即完売となったLP「brain films -vinyl edition-」が本日24:00に配信リリースさ