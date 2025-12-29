29日(月)は全国的に気圧が低下するでしょう。30日(火)も東北から近畿、四国、沖縄で気圧が下がりそうです。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。31日(水・大晦日)から2日(金)にかけても気圧が低下する所が多いでしょう。年末年始で、生活リズムが崩れやすい時期ですが、気圧で症状が出やすい方は注意が必要です。29日(月)と30日(火)は広く気圧低下29日(月)は全国的に気圧