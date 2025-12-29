◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦帝京長岡（新潟）―大社（島根）（２９日・ＮＡＣＫ）２大会ぶり１１度目出場の帝京長岡（新潟）が４大会ぶり１２度目出場の大社（島根）と対戦し、１―０で前半を折り返した。序盤から帝京長岡が攻勢を仕掛け、大社が守る展開。だが、大社は前半３２分にＭＦ星野千凪（３年）のシュートがゴール左に外れ、同３６分にはＦＷ遠藤羚央（３年）のシュートがわずか右へ外れるなど、相