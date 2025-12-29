Ｊ．フロントリテイリングが続落している。同社は前週末２６日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比３．８％増の３２８１億２７００万円、最終利益は同３３．４％減の２４６億８４００万円となった。最終利益の通期計画に対する進捗率は約９５％となっている。決算内容自体は想定内の結果との受け止めが多く、インバウンド需要について大丸松坂屋百貨店の免税売