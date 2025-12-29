西松屋チェーンが後場下げ幅を拡大している。正午ごろに、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を２０００億円から１９３０億円へ、営業利益を１３６億円から９３億円へ、純利益を９３億５００万円から６１億５０００万円へ下方修正したことが嫌気されている。 今期から連結決算に移行したため前期との単純比較はできないものの、秋冬物の衣料品の販売苦戦が下方修正の主な要因としている。また、衣料品の滞留