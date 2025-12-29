エイジスが続伸している。前週末２６日の取引終了後に、ダイエー傘下でソリューション事業を展開するダイエースペースクリエイト（東京都江東区）の全株式を２６年２月２７日付で取得し、子会社化すると発表したことが好感されている。グループにおけるリテイルサポート事業の強化を図るとともに、新規事業を開発することが目的で、取得価額は３億２０００万円。なお、同件が２６年３月期業