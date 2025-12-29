ＷＡＳＨハウスが後場人気化し、現在はストップ高カイ気配となっている。同社はきょう午後０時３５分ごろ、子会社のＷＡＳＨハウスサステナブルがスターチャージエネルギージャパン（東京都港区）と、系統用分散型蓄電池事業で業務提携したと発表。これが材料視されているようだ。 これは、同社グループが蓄電池・ＰＣＳ（パワーコンディショナー：太陽電池パネルでつくった電気を家庭