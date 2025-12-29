ソニー「RX1R III」は、2025年8月に発売された35mm判フルサイズセンサー搭載のレンズ一体型デジタルカメラである。思えば初代「RX1」（2012年11月発売）は、ミラーレスカメラに先立って35mmフルサイズセンサーを搭載した初のレンズ一体型カメラだった。 前モデル「RX1R II」（2016年2月発売）から約9年を経て登場した後継機だが、外形寸法と質量がほとんどそのまま維持されている点は重要なポイントだ