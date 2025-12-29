Mrs. GREEN APPLEの5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』のオフィシャルフォトが、フォトグラファーの田中聖太郎によって公開された。ライブの熱量と壮大な世界観を切り取った写真の数々に、あらためて注目が集まっている。 【画像】Mrs. GREEN APPLEのステージフォト（全6枚） ■Mrs. GREEN APPLE、物語性あふれるステージビジュアル 1枚目は、ステージ