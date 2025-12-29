29日13時現在の日経平均株価は前週末比163.44円（-0.32％）安の5万586.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は904、値下がりは626、変わらずは69と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は108.3円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が37.7円、東エレク が27.07円、ダイキン が13.87円、中外薬 が13.64円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で