29日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝156円37銭前後と、前週末午後5時時点と同水準。ユーロ円は1ユーロ＝184円16銭前後と6銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース