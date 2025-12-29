MLB公式サイトは28日（日本時間29日）、「2025年の素晴らしい結末ランキングトップ20」を発表し、識者が選出した今年の名勝負20試合を紹介した。その中で、2年連続でワールドシリーズ制覇を成し遂げたドジャースが、ブルージェイズと繰り広げた死闘が第1位に輝いた。 ■WSの行方を左右した第3戦 ドジャースは2025年のワールドシリーズでブルージェイズと対戦し、第7戦までもつ