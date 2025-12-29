高市早苗首相の台湾有事を巡る発言以来、日本と中国の冷え込んだ関係は続き、日本で暮らす中国人のもとには中国国内にいる親戚や友人らから続々と心配の声が寄せられている。名古屋大学などで教壇に立つ董紅俊（ドン・ホンジュン）氏もその一人だ。董氏は18日、中国SNSの微信（WeChat）を通じて日本での生活が大丈夫であること、これまでと変わらない生活を送っていることを発信した。中国外交部は高市首相の発言から1週間後の11月