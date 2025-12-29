プロ麻雀リーグ・Mリーグで公式実況を務める日本プロ麻雀協会の松嶋桃プロ（41）が29日、自身のXを更新。妊娠を発表した。【画像】松嶋桃が妊娠を発表した文面お相手は「大学時代の同級生です」「いつもあたたかいご声援をありがとうございます私事で恐縮ですがご報告です」と文面を掲載。そこでは「いつも見守ってくださる皆様へ、ご報告です。このたび新しい命を授かりました。出産は春ごろの予定です」と妊娠を発表。そ