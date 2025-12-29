＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール初出場の＆TEAMは、23年リリースの「FIREWORK」を披露する。MAKI（19）は、三山ひろし（45）のけん玉のギネス世界記録にチャレンジする。「小学生のころから休み時間にやっていた。隙間時間で練習していて、緊張はしますけど自信はあります。10回中9回ぐらいは成功しています」と自信をのぞかせた。HARUA（20）は「自分のスマホで三山ひろしさんの楽曲を流して、本番の雰囲気を