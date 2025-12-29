米大リーグで日本選手３人が所属するドジャースがワールドシリーズで連覇を果たすなど、今年も国際舞台で多くのアスリートが輝いた。年末にかけては、来年のミラノ・コルティナ五輪の出場権争いも盛り上がった。世界で戦った選手たちの言葉から、ドラマや話題に満ちた１年を振り返る。（日付は現地時間、肩書は当時）◇１月５日ゴルフ男子の松山英樹「久しぶりにゴルフが楽しくなってきた」（米ツアー新記録の通算３５アンダ