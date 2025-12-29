“70個重なった”けん玉に挑戦する様子が、SNSで話題となっている。【映像】新記録達成の瞬間（実際の映像）投稿者が手に持っているのは、なんと一列に連結させたけん玉。その数はなんと70個だ。結果は大成功。一度に玉70個を大皿に乗せるまさに神業だ。持ち上げるだけで大変そうな重量感だが、ゆっくりと畳に置いて、喜びを噛みしめている。動画を投稿したのは、けん玉パフォーマーの「リュー