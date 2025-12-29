午（うま）年の2026年、馬にゆかりのある神社が初めての取り組みを行います。映像に映っている神社の厩舎（きゅうしゃ）で飼育されている白い馬は、神に仕える馬「神馬（しんめ）」です。香川県の金刀比羅宮では2頭の「神馬」が飼育されています。「神馬」にまつわる初めての取り組み「神馬訪（おとな）い巡り」が行われます。2026年の午年に合わせて金刀比羅宮など「神馬」を飼っている7つの神社が連携して、特別なお守りや御朱印