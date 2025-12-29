タレント上沼恵美子（70）が29日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。年末の生放送への思いを語った。上沼は冒頭、「この番組、何十年とこの番組やらせていただいてますけど、こんな暮れの押し迫ったところまで、生でスタジオに寄せていただくの始めて」。1993年から同番組を続けている上沼。例年、年末年始はハワイの別荘で過ごし、アナウンサーに代行してもらっていたが、数年前に売却したこ