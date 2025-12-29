12月28日、中山競馬場でおこなわれた「第70回有馬記念」。その馬券売上は713億4520万6100円だったことがわかった。2024年は550億8305万7100円で、約163億円の増加となった。700億円を超えるのは1999年以来26年ぶりで、歴代8位の記録だ。有馬記念は1年のなかでもっとも馬券が売れるレース。1996年の売上は875億円超で、これは世界でもっとも馬券が売れたレースとしてギネス認定されている。しかし、その後は景気の減退の影響も