Image: minimalleather こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。改札前でリュックを下ろしてICカードを探す、レジでバッグをゴソゴソ、急な着信なのにスマホが見つからない…毎日の小さなイライラ、実は解決できるかもしれません。新登場の「TRIFLEX」は、前・横・背面すべてからアクセスできる三面稼働構造で、歩きながらでも必要なものをサッと取り出