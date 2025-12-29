アイドルグループの「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」が２９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じた。２０２２年４月にデビューした月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルの７人組アイドルグループで紅白は初出場となる。真中は「２０２５年の始めから“Ｒｏａｄｔｏ紅白”という目標を、メンバー、スタッフチーム一丸となっ