総額を計算すると震えます Image: ソニー提供 回り回って感。2025年7月、世界水泳の会場を取材で訪れると、メディアセンターの一角に、ソニーのカメラとレンズがぎっしり並んだブースがありました。このブースは取材撮影をしているプロのフォトグラファー向けのサポートサービスを提供していて、機材の清掃から機材トラブル時のバックアップ貸出まで、さまざまなメニューを無償で受けられる