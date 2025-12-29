たまにはいつもと違う色味を取り入れて、気分をリフレッシュしてコーデを楽しみたい。そんな気分におすすめなのが「ラベンダー色」。コーデに華やぎを与えてくれるのに、ビビッドすぎず、大人のワードローブにしっかり馴染んでくれるのが魅力です。そんな“きれい色”をリサーチする中で見つけたのが【ハニーズ】の大人向けライン【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「トップス」。