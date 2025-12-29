【モデルプレス＝2025/12/29】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が12月28日までに、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジを報告し、反響を呼んでいる。【写真】23歳ギャルママモデル「真の美女」ヘアチェンジ報告◆聖菜、ヘアチェンジ報告聖菜は「そういえばまたショートに戻したょ」とつづり、以前のロングヘアから、肩までのボブヘアにヘアチェンジしたショットを複数枚公開。頬に手を添え首をかしげて座っ