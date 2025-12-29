韓国の芸能事務所ADOR（アドア）が29日に声明を発表し、NewJeansのメンバー、HANNI（ハニ）が所属事務所に復帰することを明らかにした。一方、DANIELLE（ダニエル）は専属契約を解除し、残るMINJI（ミンジ）は議論を継続中としている。【写真】完全体での復帰ならずNewJeansメンバーADORはHANNI（ハニ）について、「ご家族と共に韓国を訪れ、ADORと長時間にわたって深い対話を交わしました。その過程で、これまでの出来事を