株式会社ダイヤは、このほど従業員エンゲージメント向上プロジェクト「おかんパン」で、公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会が主催する「ＰＲアワード２０２５」でブロンズを受賞した。「おかん」は、愛嬌（あいきょう）のあるルックスでみんなのおかん的存在で、コミュニケーション能力が異常に高く、誰とでも昔からの友達や親戚のように話しかけるキャラクター。エプロンにサンダルスタイルや、ヒョウ柄のシャツと