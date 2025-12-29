スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』とアニメ『葬送のフリーレン』のコラボが、12月29日メンテナンス終了後からスタートする。また、最新カードパック「花酔遊戯」も同日から提供される。【画像】挑発的な目のアウラ様！登場したリーダースキン＆カード■「アウラ」のリーダースキンやカードパックチケット合計30枚がもらえるキャンペーンを開催！開催期間中に初めてログイ