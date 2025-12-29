お笑いグループ「ザ・プラン9」（お〜い！久馬、浅越ゴエ、ヤナギブソン、小ヴァンサン、きょうくん、爆ノ介）が、来年1月に24周年記念公演『ザ・ウィーク9』を、大阪・よしもと道頓堀シアターで“4週連続”開催する。【画像】ザ・プラン9が米国大統領風に…『ザ・ウィーク9』ビジュアル同シアターでは、ザ・プラン9の24周年を記念し、1月の毎週水曜日を「ザ・プラン9の日」と題した特別企画を実施。ゲストも続々と登場予定。