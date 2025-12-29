テレビ朝日系「M−1グランプリ2025アナザーストーリー」（午後10時半）が28日、放送された。初の決勝進出で準優勝に輝いたお笑いコンビ、ドンデコルテのボケ担当の渡辺銀次（40）の暗黒期の一部が明かされた。渡辺は最初、幼なじみとコンビを組んだ「マンキンタン」で09年のM−1に出場。24歳当時の渡辺はキレのあるツッコミを披露し、結成2年で3回戦に進出した。だが当時の相方が「人前に出たくない」との理由で解散。「そりゃし