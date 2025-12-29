韓国は29日、大統領府を従来使われてきたソウルの「青瓦台」に戻しました。「青瓦台」は1948年の韓国建国以来大統領府として使われてきましたが、2022年に尹錫悦前大統領が約6キロ離れた旧国防省庁舎に大統領府を移しました。2025年6月に就任した李在明大統領は、保安上の理由に加え尹前大統領の「非常戒厳」を巡る混乱の舞台という負のイメージからの脱却を念頭に、大統領府を「青瓦台」に戻すことを決め、29日から執務を開始しま