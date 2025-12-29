お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が28日に自身のアメブロを更新。家族で大阪のなんばグランド花月（NGK）を訪れたことを報告した。この日、小原は「大阪 難波に来ました！！！」と報告し「お目当てはここです！！！家族全員初めてのNGK！！！」と、なんばグランド花月を訪れたことを報告。「豪華な年末年始等別興行！漫才。落語。新喜劇。ウキウキ止まらない鈴木家」と家族全員が心待ちにしていた様子をつづった。続けて更