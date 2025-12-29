門別は今季プロ初勝利もさらなる飛躍が期待されている（C）産経新聞社セ・リーグ優勝の阪神では投手王国ぶりが際だった。先発陣では右の村上頌樹、才木浩人の両エース、左では大竹耕太郎が9勝をマーク、ルーキーの伊原陵人が開幕から奮闘した。【ブレイク予想】”なぜこの防御率で勝てないのか？”2025年高木豊が予想したブレイク予想選手の今について語る！一方でチャンスを与えられながら、今一歩、足踏みした投手も。プロ